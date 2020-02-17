ميريام فارس تتوقف عن الغناء فجأة لتطلب السماح بالرقص (فيديو)

بيروت(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مقطع فيديو لها أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في الإمارات مؤخرًا.

ولفتت ميريام الأنظار، بتوقفها عن الغناء فجأة حتى تستعلم عن إمكانية الرقص بعد أن أعلمتها إحدى الحاضرات بأن رجال الأمن يمنعون الرقص على المسرح.

وتأكدت الفنانة بأن الرقص مسموح لتطلب من الجمهور والفرقة أداء الدبكة اللبنانية في أكثر من مكان في الحفل.

وكانت ميريام فارس قد واجهت موقفاً مماثلاً خلال حفل أقامته في المملكة حيث طلب منها عدم الرقص على المسرح.