بالفيديو.. هدية قيمتها 2 مليون ريال لـ «سنابي» شهير وثّق حسابه

أميرة خالد(صدى):

أهدى أصدقاء المشهور على السناب شات عزوز ثامر، له سيارة رولز رويس موديل 2020، تبلغ قيمتها 2 مليون ريال بعدما وثّق حسابه بموقع سناب شات.

وأوضح عزوز ثامر، في مقطع فيديو، إنه ذاهب للقاء أصدقائه والذين قاموا بدعوته بمناسبة توثيق حسابه، وأكدوا له أن هناك مفاجأة في انتظاره؛ فيما فوجئ بالألعاب النارية التي كانت السيارة تختفي خلفها، قبل أن يمنحوه المفتاح الخاص بها.

ومن جانبه، علق الفنان فايز المالكي قائلًا: ” يستاهل وربي الله يعطيه خيرها ويبعد عنه شرها “؛ فيما عقّب المغرد عبد المانع العجمي: ” والله لا أعرفه لا من قريب ولا من بعيد ولكن يعلم الله إني فرحت له وأكيد هو طيب ويستاهل عسى وربي يحفظه ويبارك له فيما عطاه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ” .