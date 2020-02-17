إقبال كبير على جناح كلية الاتصالات بالرياض المشارك في معرض التعليم العالي في مدارس المملكة

سعيد العجل(صدى):

يشهد جناح كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض المشارك هذه الأيام في ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية في مدينة الرياض ( جامعتي بوابة مستقبلي ) في مدارس المملكة .

وتهدف الكلية من خلال المشاركة في الملتقى إلى الوصول إلى جميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية.

وقام عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة اليوم بزيارة للمعرض والتقى المشرفين عليه وابدى إعجابه بالاقبال الكبير من طلاب المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور أحمد الخليفة أهمية مثل هذه المعارض لتعريف الطلاب بالتخصصات ومستقبلها.

وأوضح الأستاذ طالب مطر المشرف على الملتقى أنه سينفذ برنامج محاضرات تثقيفية حول الطرق الصحيحة لاختيار التخصص الجامعي يلقيها نخبة من المتميزين في هذا المجال إضافة إلى محاضرة حول الميول والقدرات بهدف التعرف على افضل الخيارات المتاحة لاستكمال التعليم المميز .