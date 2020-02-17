مواطن نجا من «كورونا» يروي تفاصيلا مرعبة عن الصين بعد انتشار الفيروس

الرياض(صدى):

أكد الشاب فهد سالم، العائد من الصين منذ أسبوعين، أن الأوضاع في الصين بعد تفشي فيروس كورونا مرعبة جدا، خصوصا بعد حصد مئات الأرواح.

وأضاف أنه ترك كوانزو الصينية التي يعيش فيها منذ 13 سنة، متوجها إلى الرياض خوفا من الفيروس، لافتا إلى أن الأمر لم يشغل أحد في البداية عند تداول أنباء بوجود فيروس غامض، ولكن بعد ذهاب العديد من الأسر إلى ووهان فترة إجازات المدارس بدأ الفيروس بالانتشار بشكل كبير وسريع مما استدعى القلق.

ولفت إلى أن الشائعات تضمنت أن السر في الازدحام داخل ووهان التي تضم سوق لحوم يحوي جميع أنواع اللحوم، مثل لحوم الثعابين والكوالا والكنغر والعديد من الحيوانات الأخرى وأيضًا الخفافيش، وأنها سر الفيروس.

وأكد أن الرعاية الصحية لم تكن بالسرعة المطلوبة بالمقارنة بالبلاد الأخرى، إلا أن البلد محاصرة الآن بالكامل أن الجاليات هناك ممنوعة من المغادرة إلا بتصريح من سفاراتهم، موضحا أن بعد مشاهدته لمقاطع فيديو عن الفيروس وضحاياه، قرر مغادرة كوانزو وترك عمله.

وذكر أن الأنباء المتداولة حول انتقام بعض المصابين ومحاولة نقلهم العدوى لغيرهم حقيقية، لأن بعضهم يشعر وأنه ضحية مؤامرة ويريد الانتقام رافضا الموت بمفرده.