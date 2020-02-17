فوائد عديدة لـ «الطحينة» من بينها إنقاص الوزن

أميرة خالد(صدى):

تعد الطخينة من المقبلات الأساسية على أي مائدة، لمذاقها المميز وفوائدها العديدة، حيث تحتوي على بروتين ودهون وألياف.

وتساهم ملعقة واحدة منها في توفير 9% من الحصة اليومية اللازمة من الفسفور، و7% من الحصة اليومية اللازمة من الحديد، و6 % من الحصة اليومية اللازمة من الزنك، و5% من الحصة اليومية اللازمة من الكالسيوم.

وتعمل الطحينة على تقوية القلب، حيث تساهم على خفض الكوليسترول في الدم، وتقلل من فرص ارتفاع ضغط الدم، كما تعد مثالية لمرضى التهاب المفاصل، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3.

وتساهم في الوقاية من السرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة، إضافة إلى مساعدتها على فقدان الوزن بصورة صحية لسعراتها القليلة، كما تعمل على تقوية الجهاز المناعي.