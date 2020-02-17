استدارج شاب واغتصابه بعد إعطائه مادة «مُسكرة»

خالد الظفيري(صدى):

أقدم شاب باكستاني في الكويت، على اغتصاب آخر من بنغلاديش بعدما أجبره على تناول مادة مُسكرة؛ حيث استدرجه أصدقائه من منطقة ميدان حولي إلى جليب الشيوخ بزعم الالتقاء ببعض الأصدقاء القدامى.

وأوضح الشاب المجني عليه، أنهم وصلوا إلى مكان مجهول وعرّفوه على شخص باكستاني لم يلتق به من قبل، وبعد دقائق حجزه في غرفة، وأعطاه مادة يشتبه أنها مسكرة وأجبره على شربها، ثم هتك عرضه وعقب الانتهاء من فعلته تركه يغادر.