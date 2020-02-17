بالفيديو.. محمد الجاسر يعلن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية حسب العمر

الرياض(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الأحوال المدنية راعت مدة صلاحية البطاقة والمرحلة العمرية التي تتغير فيها الملامح، من سن استخراج البطاقة وحتى الثلاثين.

وأضاف أن مدة الصلاحية حتى الثلاثين تكون ٥ سنوات فقط، ومن سن الثلاثين وحتى الستين تكون ١٠ سنوات، وبعدها تكون الصلاحية ٢٠ سنة، لمراعاة تغير الملامح الطبيعي في عمر الإنسان.

ولفت إلى أن تغيير الشكل بسبب أمر طارىء مثل عمليات إنقاص الوزن، أو زيادة الوزن، أو لظروف مرضية فحينها يتم تغيير البطاقة بتقرير طبي يوضح السبب والحالة.