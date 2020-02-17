بالفيديو.. جدل كبير بسبب «استحمام» سوسن هارون

عمان(صدى):

ظهرت المذيعة والفنانة الأردنية ذات الأصل الفلسطيني والتي تعيش في الكويت سوسن هارون، في مقطع فيديو وتقول إن والدتها هي من ” حممتها “؛ لتثير حالة من الجدل مجددًا.

وقالت سوسن هارون: ” تسلميلي والله يخليلي ياكي يا أم سوسن، والله أمي حممتني حمام مش طبيعي.. في ناس عم تسألني انه عنجد امي حممتني أو بكذب، ترى شنو فيها، أنا ما أعرف انظف شعري عدل ” .

وأضافت: ” ترى الاهتمام باليهال (أطفال) ما إله شغل انا قديه عمري كبيرة ولا صغيرة، لو بده يصير عمري 60 سنة راح اضلني اتدلع على امي، روحوا خليه تسبحكم أمهاتكم، النظافة غير “؛ لتتعرض للانتقادات بسبب حديثها عن قيام والدتها بـ” تحميمها ” .