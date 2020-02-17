إحباط طالب في مسابقة تحفيظ القرآن الكريم إثر «خطأ غير مقصود»

تبوك(صدى):

تراجعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك، عن ترشيح طالبًا في تيماء للمشاركة في مسابقة الملك سلمان لتحفيظ القرآن الكريم -الفرع الخامس على مستوى المنطقة.

وتقدمت اللجنة الإشراف للمسابقة، بالاعتداء للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء عن الخطأ غير المقصود، مشيرة إلى أنها اكتشفت أخطاء في قراءة الطالب بعد تقدم جمعية إحدى المحافظات باعتراض على النتيجة.

يشار إلى أن الاعتذار تم بعد الإعلان عن فوز طالب تحفيظ تيماء، وتم الاحتفاء به على مستوى أسرته والجمعية ومدرسته، ليكون التراجع بمثابة صدمة وإحباط وتحطيم لفرحة الطالب.