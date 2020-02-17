أميرة خالد(صدى):

قال الكاتب الصحفي نايف الحربي، إنه لإنجاح أي علاقة زوجية لابد من توضيح الهدف من الزواج، مثل التفاهم والانسجام والصدق والاحتواء.

وأضاف خلال فيديو عبر «سناب شات»، أن زوجين كادا أن من يفترقا بسبب خارطة سناب شات، مؤكدا على أهمية الاحترام ومراعاة الطرف الآخر من الأمور التي تساهم في الحد من الطلاق والذي ارتفعت معدلاته إلى ٣٨٪ في السنوات الأخيرة.

وقال إنه لدينا ٥٢ ألف حالة طلاق في السنة، وهو رقم كبير، لذا لابد من الابتعاد عن الانفعال ومسبباته وتواجد حوار بين الطرفين، والابتعاد عن الفردية.