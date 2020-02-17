تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل

أميرة خالد(صدى):

يسعى بعض المتزوجين حديثًا، للاستمتاع بالحياة الزوجية دون مسئولية أطفال في البداية، مما يدفعهم لتأجيل عملية الإنجاب لفترة من الوقت.

ويخشى الكثيرون من المتزوجين حديثا من ممارسة العلاقة الحميمة بسبب القلق من حدوث حمل مبكر، خصوصا وأن بعض السيدات تخاف من وسائل منع الحمل، كما يفضل معظم الأطباء عدم استخدامها في بداية الزواج لعدم التأثير على الرحم.

وتوصلت العديد من الدراسات الطبية إلا أن الأفضل هو استخدام الواقي الذكري حتى لا يصل المني إلى المهبل وبالتالي تكون فرص حدوث حمل قليلة.

ويمكن أيضًا تجنب الحمل، بعدم إفراز السائل المنوي بالمهبل حتى لا يصل إلى الرحم.