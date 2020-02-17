في أقل من 3 أشهر ووسط فرحة عارمة دار كساب تحتفي بطالبتين أُخريتين أتممن حفظ القرآن كاملاً

حامد العمري(صدى):

لا زالت الأفراح تتوالى على دار تاج الوقار بكساب لتحفيظ القرآن الكريم والذي احتفى مساء أمس الأحد ، بدارستين اختتمتا حفظ القرآن الكريم كاملاً .

وكان دار تاج الوقار بقرية كساب وبحضور مشرفة الدور النسائية لجمعية منهاج لتحفيظ القرآن الكريم بأضم الأستاذه حمده الذيب ، قد احتفل مساء أمس الأحد ، بالدارستين : نويره عبيد العمري ومليحه دمنان العمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملاً .

من جهة أخرى ذكرت مديرة دار تاج الوقار بقرية كساب أ/ منيره العمري أن الدار قد احتفى في فترة سابقة بحافظة أولى لكتاب الله الكريم ، واليوم ها نحن نحتفي مرة أخرى بحافظتين ، والذي يعد شرف عظيم لنا .

وأردفت أ/ منيره : أن الدار ورغم حداثته قد قدم ثلاث حافظات لكتاب الله ، بينما يستعد بتقديم حافظات أُخريات بإذن الله تعالى ، وأن حماس الدارسات شجع وساند صاحبات الهمم العالية، التي لم تعيقهن مشاغل الحياة، وجعلن حفظ كتاب ربهن هدفاً وغاية ولم يتنازلن عنه.