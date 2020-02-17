تحذيرات من فخ الحلاقين وصنفرة الوجه

أميرة خالد(صدى):

حذر الدكتور مانع الحربي، استشاري طب وجراحة الأمراض الجلدية والتجميلية، اليوم الاثنين، من الوقوع لفخ الحلاقين وصنفرة الوجه؛ لأن ذلك يزيد من نشاط الخلايا الصبغية؛ وبالتالي يزيد من درجة سمار الوجه.

وأوضح “الحربي” أن بعض الحلاقين إذا فرغ من الحلاقة قال جملته الشهيرة: ” وجهك محتاج صنفرة! “، ثم يبدأ بعد موافقة العميل بالفرك، ومن المعلوم أن عجن الوجه يعطي احمرارًا؛ لأنه يسبب تهيّجًا.

وأكد استشاري أمراض الجلدية، أن هذا التهيّج يؤدي إلى زيادة تدفق الدم للوجه بعد أن يخفّ التهيج؛ فيما تتحول نضارة البشرة إلى سمار؛ لأن الفرك يزيد من نشاط الخلايا الصبغية.