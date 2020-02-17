احرص على تشغيل مُكيف السيارة مرتين شهريًا في الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أصبح مُكيف السيارة، ذو أهمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تقلبات الطقس صيفًا وشتاءًا، والتي جعلت الاعتماد على المُكيف أمرًا ضروريًا.

وهناك نصائح عديدة للحفاظ على المُكيف في حالة جيدة، أهمها أنه يجب بدء تشغيل السيارة وقيادتها لدقائق مع فتح النوافذ قبل تشغيل المُكيف حتى تنحفض درجة حرارة الهواء داخل السيارة قليلًا.

وكذلك من غير المستحب أن يتم تشغيل المكيف بعد تجاوز السرعة لـ60 كم/س، كما يجب الحرص على ركن السيارة فى مكان بعيد عن الشمس لحماية التكييف، وليس مستحبًا أن تدوس بقوة على البنزين.

كما تضمنت النصائح، أن يتم تشغيل خاصية سحب الهواء من داخل السيارة، والحفاظ على نظافة السيارة من الداخل وعدم السماح بترك التراب داخلها، وتشغيل المكيف على الأقل مرتين في الشهر خلال فصل الشتاء.

يجب على السائق فحص غاز الفريون داخل التكييف بشكل دوري، وبالطبع يجب استخدام نوع مميز من الفريون، تنظيف الراديتر و جميع فلاتر السيارة بانتظام، و خاصة الفلاتر المتعلقة بالتبريد، وعدم استبدال الكمبروسر بآخر مستعمل.