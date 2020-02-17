موعد فتح باب التقديم لرتبتيْ «جندي أول وجندي» بقوات الأمن الخاصة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية “جندي أول” و”جندي”، للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وأوضحت القوات أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 29/ 6/ 1441هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 3/ 7/ 1441هـ الساعة 10 صباحًا على الرابط التالي من هنـــــا .

وقالت أنه على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثني مَن نشأ مع والديه أثناء خدمتهم خارج المملكة، ولا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأكدت على أن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، ولا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ولا يكون متزوجًا من غير سعودية، ولا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، ولا يقل التقدير عن جيد؛ فضلًا عن حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا.

وأشارت إلى أن يكون لائقًا طبيًّا، وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول؛ مؤكدة على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات؛ علمًا بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.