بالفيديو.. ترامب يتجول بـ «الوحش» في سباق دايتونا للسيارات

واشنطن(صدى):

استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيارته الليموزين «الوحش»، خلال سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وتوقف ترامب خلال السباق لالتقاط صور مع أنصاره، كما يتوقع ركوبه في سيارته الليموزين ليقوم سائقه بلفة كاملة في المضمار قبل بدء السباق الذي يشهده جمهور مؤلف من 100 ألف شخص.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأميركي، سيقوم ترامب بدور رئيس السباق وإعطاء إشارة البدء لانطلاقه.

يذكر أن حملة ترامب تستغل ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.