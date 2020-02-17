بالفيديو والصور.. سعر خيالي لـ «باجاني إيمولا» بعد انطلاقها رسميًا

أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة باجاني، الستار عن الهايبر كار الجديدة إيمولا، والتي ستنكشف لأول مرة في معرض جنيف للسيارات لعام 2020؛ حيث سيقتصر إنتاجها على خمسة نسخ فقط، والتي تم بيعها بالفعل بسعر 5 ملايين يورو للواحدة بالإضافة إلى الضرائب” 20.30 مليون ريال ” .

وتزود السيارة الخيالية بمحرك V12 سعة 6 لتر مزدوج التيربو من مرسيدس، يولد قوة 827 حصان و1,100 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة يدوي من سبع سرعات Xtrac، والذي يوفر وقت نقل سرعة منخفض بفضل نظام جديد يسمى باجاني Smart Gas.

ومن المتوقع، أن تكون إيمولا سريعة بما فيه الكفاية، حيث تم بناء إيمولا الجديدة بهيكل أحادي هو نفسه المستخدم في BC رودستر، وتأتي إيمولا بهندسة تعليق فريدة حيث تنشط المخمدات مع بعضها بواسطة وحدة إلكترونية مركزية؛ فيما حصلت على اسمها من حلبة السباق الإيطالية الشهيرة، وقد غطت السيارة أكثر من 16,000 كم من الاختبارات أثناء تطويرها.