فوائد شرب الماء قبل النوم

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات عديدة، عن الفوائد الصحية لشرب الماء قبل النوم، ومنها تحسين المزاج وتهدئة الاعصاب، حيث أن الأشخاص غير المعتادين على شرب الكثير من الماء لم يكونوا هادئين ولم يتحسن مزاجهم إلا بشرب الماء قبل النوم.

وأكدت الدراسات، ان شرب الماء قبل النوم، وخصوصًا الماء الساخن أو الدافئ هو أحد الطرق الطبيعية للمساعدة في إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.

ويعد شرب الماء قبل النوم من أفضل الطرق التي تحافظ على جسمك رطب مما يؤثر بشكل جيد على البشرة والشعر وباقي أعضاء الجسم التي تحتاج للماء بشكل دوري.