بالصور.. شابان يتعمدان دهس فتاة أثناء تحرشهما بها

القاهرة(صدى):

تعمد شابان في إحدى محافظات مصر، دهس فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وصدمها بدراجة بخارية ” تروسيكل ” ، كمحاولة للتحرش بها، مما أدى لإصابتها بكسور خطيرة، متمثلة في كسور مضاعفة في الفخذ.

وقالت الفتاة التي تدرس في المرحلة الثانوية أنها كانت في طريقها لتلقي درسًا برفقة زميلتها وباقترابهما من مسجد، صدمها تروسيكل يقوده شاب يجلس بجواره أخر؛ حيث كان يتجه نحوهما متعمداً معترضاً طريقهما ويحاول التحرش بها.

وأوضحت أنها حاولت تفاديه كما فعلت زميلتها، ولكنها لم تستطع فصدمها وفقدت الوعي ولم تفق إلا بعد نقلها للمستشفى؛ مؤكدة أنها عرفت بعد ذلك هوية الشابين؛ حيث تم القبض على أحدهما فيما جاري البحث عن الآخر.