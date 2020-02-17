فتاتان تحاول الانتحار بسم فئران بسبب مشاكل أسرية

القاهرة(صدى):

قررت فتاتان بإحدى محافظات مصر، الانتحار بتناول سم الفئران للتخلص من بعض المشاكل الأسرية، إلا أنهما أصيبا بإعياء شديد واحتجزتا في المستشفى.

وتلقى الأمن تقرير يفيد بوصول طالبتين بحالة إعياء شديدة إدعاء تسمم غذائي، وبالانتقال إلى مكان البلاغ وبسؤالهما أكدتا أنهما تناولتا سم فئران للانتحار وادعيا تناول وجبة طعام ملوثة خوفا من العقاب.

وأفاد مصدر بالمستشفى أن الفتاتين تخضعان للفحص الطبي والرعاية اللازمة بعد إجراء غسيل المعدة، وقد يصرح لهم بالخروج بعد الاطمئنان التام على حالتهما الصحية.