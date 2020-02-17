نانسي عجرم تتخطى جريمة القتل (فيديو)

بيروت(صدى):

تمارس الفنانة نانسي عجرم، حياتها الفنية بشكل طبيعي، إذ يبدو أنها تخطّت أزمة اقتحام الفيلا الخاص بها، وتورُّط زوجها في جريمة قتل.

وأحيت نانسي عجرم، حفلًا ضخمًا في استاد القاهرة الدولي، كما نشرت مقطع فيديو من كواليس الحفل تضمن استقبال الجمهور لها فور وصولها الفندق، والتحضيرات التي سبقت الحفلة في الغرفة ولحظة وصولها إستاد القاهرة، وسط حضور جماهيري ضخم.

يذكر أن أسرة القتيل محمد موسى كانت قد قدمت طلباً للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده.