معتمر هندي يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يصلي في مسجد السلام بمكة

مكة المكرمة(صدى):

باشرت الجهات المعنية في مكة المكرمة، حادث وفاة معتمر من الجنسية الهندية وهو يصلي في مسجد السلام بجبل النور.

وأوضحت مصادر أن المعتمر الهندي توفي وهو يصلي، وحاول المصلون إسعافه إلا أنهم اكتشفوا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت أنه قدم إلى مكة قبل أيام لتأدية مناسك العمرة، وتوجه إلى زيارة الأماكن المقدسة وصادف وجوده في جبل النور حلول صلاة العصر، ليلقى ربه أثناء صلاته في الركعة الثانية.