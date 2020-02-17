هيئة المواصفات تعتمد 682 مواصفة قياسية سعودية جديدة ومحدثة خلال 2019

الرياض(صدى):

أوضح نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طامس بن علي الحمادي، أن الهيئة اعتمدت خلال العام 2019م (218) مواصفة قياسية سعودية جديدة، إلى جانب (450) مواصفة قياسية سعودية محدثة أو معدلة، فيما بلغت المواصفات المترجمة (14) مواصفة، بإجمالي 682 مواصفة قياسية.

وأشار إلى وجود (218) مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة، تمهيداً لاعتمادها كمواصفات قياسية سعودية.

وتطرق الحمادي إلى أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بإعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية للمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة لتفي بالمتطلبات المقبولة التي تُحقق السلامة وكفاءة الأداء، إضافةً إلى المشاركة في إعداد المواصفات القياسية الخليجية والعربية والدُولية.

وقال: “تحرص الهيئة على تلبية المتطلبات المُلحة التي تردُ إليها من قطاعات مختلفة بالمملكة، واستمرت خلال 2019 في التركيز على إعداد/ تبني اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذاتِ العلاقة بالتوجهات الإستراتيجية للمملكة، إضافةً إلى المحور الأهم وهو سلامة المستهلك، كما حَرصت الهيئة على مواكبة التعديلات والتحديثات التي تُجريها المُنظمات الدُولية على المواصفات القياسية التي أصدرتها، وسبق وأن تبنتها الهيئة”.

ونوّه نائب المحافظ لهيئة المواصفات أن مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة (بجميع فئاتها) والصادرة عن الهيئة منذ نشأتها وحتى العام الماضي 2019، بلغ (30.079) مواصفة قياسية سعودية، حيث جاءت المواصفات القياسية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية في المرتبة الأولى بــ 6.648 مواصفة، والميكانيكيـة والمعدنية بــ6.128، والكيميائيـة والبترولية بواقع 6.418 ، فيما بلغت مواصفات منتجات التشييـد ومواد البنـاء 3.928، ومواصفات المقاييس والموازين 2.336 مواصفة، ومنتجات الغزل والنسيج 1522، ومواصفات الخدمات 1438 مواصفة قياسية، وكانت الهيئة أصدرت 1661 مواصفة قياسية خاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية قبل انتقال هذا الاختصاص للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشار إلى أن من أبرز المواصفات القياسية التي تمَ اعتمَادها خلال عام 2019، المواصفة القياسية السعودية “متطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الإنارة – الجزء الثالث: إنارة الشوارع (SASO 2927:2019)”، والمواصفة القياسية السعودية لأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتصنيع، ومواصفة ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.

وأفاد الحمادي أن الهيئة حرصت على الاستمرار في تفعيل دور الفرق الفنية في إعداد المواصفات القياسية من أجل لتطوير عملية إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية بإتاحة فُرص متكافئة للقطاعات الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة (المصانع والشركات الوطنية) للمشاركةِ في أعمال الفرق الفنية التي تُعد مواصفات لموضوع معين، مما يُسهل على تلك الجهات أن تُبدي مرئياتها المتعلقة بمواضيع المواصفات ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية، لإيجاد حلول مرضية لتحقيق التوازن بين مصالح تلك الجهات، وبالتالي تَتَحقق المصلحة الوطنية. وأوضح أن الفرق الفنية تضم في عضويتها (394) عضواً موزعين على (40) فريقا فنيا موزعة على القطاعات الفنية المختلفة، وبلغ عدد مشاريع المواصفات القياسية المعدة من قبل الفرق الفنية (285) مشروعاً.