المعهد التقني للتعدين يعلن فتح التقديم لـ«دبلوم منتهي بالتوظيف» بـ7 شروط

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في شركة كوميدات السعودية المحدودة، وذلك بمنجم حزم الجلاميد، في الحدود الشمالية، وفي منطقة الجوف.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 سنة، ويكون حاصلاً على الثانوية العامة علمي 80٪، وعلى اختبار القدرات 65 ٪، والاختبار التحصيلي، وأن يكون لائقاً طبيا، ولم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

ويحصل المتدرب على مكافأة شهرية، وسكن أو بدل سكن وبدل مواصلات، وتأمين طبي، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.

ويمكن للتقديم من خلال الرابط ( هنــــــا ) اعتباراً من 22 / 6 / 1441 وحتى 5 / 7 / 1441 هـ .