القبض على شخص حمل سلاح رشاش بمطعم في الرياض

الرياض(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل سلاح رشاش، أثناء خروجه من أحد المطاعم.

وأوضحت أن المضبوط يبلغ من العمر ٤٧ سنة؛ حيث تمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.