القبض على شخص حمل سلاح رشاش بمطعم في الرياض
تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل سلاح رشاش، أثناء خروجه من أحد المطاعم.
وأوضحت أن المضبوط يبلغ من العمر ٤٧ سنة؛ حيث تمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
fares[ عدد التعليقات: 1586 ] نشر منذ 43 دقيقة
هياط فاضي ولو ذبح واحد به جلس يبكي اخص من الحريم
.[ عدد التعليقات: 826 ] نشر منذ 34 دقيقة
فعلن هياط فاضي.
لا والمشكله كبير في السن ، وش خلا للمراهقين؟؟
ياليت يتم سجنه ومعرفة من اين اتى بالرشاش ، ومين باعه اياه ، وكيف حصل عليه.
وبكذا يعرف المصدر ويتم القبض على مهربين الاسلحه.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 893 ] نشر منذ 34 دقيقة
الوكاد حنسات…
هذي حركات الحنسات..