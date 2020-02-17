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بالفيديو.. ملكة جمال الإمارات: أحبكم يا أهل نجران

بالفيديو.. ملكة جمال الإمارات: أحبكم يا أهل نجران
أبوظبي(صدى):

وجهت ملكة جمال الإمارات، فطيم الشامسي، رسالة خاصة إلى أهالي منطقة نجران بالمملكة؛ حيث أكدت على حبها لهم وتفاعلهم الكبير معها.

وأكدت فطيم الشامسي، خلال مقطع فيديو لها، أنها تلقت العديد من الإضافات من بنات وشباب من نجران عبر سناب شات، لافتة إلى تفاعل بنات نجران معها بشكل خاص.

وقالت ملكة جمال الإمارات: ” أحبكم يا أهل ‎نجران.. والبنات يعلموني اللهجة النجرانية مأجورين.. مستأنسة بتفاعل بنات نجران معي وتعليمي نجراني “؛ فيما وعدتهن بتفاعل أكبر معهن والرد على جميع رسائلهن.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33905 ] نشر منذ 21 دقيقة

مرحبا مليون
وحياك الله بنجران

[ عدد التعليقات: 4563 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله من السماجة … وثقل الدم ..

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