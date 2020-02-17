التشكيلة المتوقعة للهلال أمام أهلي دبي والقناة الناقلة للمباراة

ماجد محمد(صدى):

يواجه الهلال نظيره الأهلي الإماراتي اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، على استاد راشد في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت السعودية و3:30 بتوقيت مصر.

وتنقل المباراة على قناة الكأس 3، وبي ان سبورت اتش دي 1، وقناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على يوتيوب، فيما يقوم بالتعليق على أحداث المباراة على قناة الكأس سمير اليعقوبي، أما بي ان سبورت فيعلق الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيلة المتوقعة للهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الله الحافظ، هيون سو، ومد الله العليان

الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، جيوفينكو، كاريلو، وسالم الدوسري

الهجوم: غوميز

التشكيلة المتوقع لشباب الأهلي دبي

-ماجد ناصر

-يوسف جابر – وليد عباس – محمد مرزوق – وعبد العزيز هيكل

-عيد خميس – وحسن إبراهيم

-كاراتابيا – هنريكي – وعبد الله النقبي

-بيدرو كوندي

جدير بالذكر أن الهلال في صدارة المجموعة بـ3 نقاط بعد تجاوزه شهر خوردو الإيراني بهدفين نظيفين، وبفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي يملك الرصيد ذاته، وخلفهما شباب الأهلي وشهر خودرو الإيراني بلا نقاط.