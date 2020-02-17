مرشح إيراني يثير الجدل بشعار «إرضاء الغريزة الجنسية للشباب»

أنقرة(صدى):

أثار مرشح للانتخابات البرلمانية في إيران، يدعى كريم نمازي من أحد رجال الدين الإيرانيين، الجدل بعد رفعه شعار غريب ضمن برنامجه سيطبقه في حال فوزه بالانتخابات المقرر إجراؤها، الجمعة المقبل، وهو: ” إرضاء الغريزة الجنسية للشباب بطريقة شرعية ” .

واندلعت انتقادات ضد المرشح الإيراني كريم نمازي؛ حيث قالت بعض الصحف الإيرانية أن ” بعض المرشحين استخدم في برامجه وأهدافه المقبلة في حال فوزه، قضايا بعيدة عن هموم الشباب الإيراني “؛ لافتة إلى أنهم يستخدمون الابتذال بهدف الفوز بالانتخابات.

وفي السياق نفسه، وجد الأمر حملة سخرية وانتقادات واسعة عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال مغرد إيراني باسم ” كارشناس خانواداه ” (خبير الأسرة)، إنه: ” بدلا من البحث عن حل لمشكلة البطالة لدى شبابنا، يأتي البحث عن القضايا الجنسية ” .

وأضاف مغرد باسم ” إدواردو آنيلي ” قائلا: ” وعود غريبة لأحد المرشحين !!!! وهي خلق المساحة المناسبة لإرضاء الغرائز الجنسية للشباب ” ، متابعًا وهو يسخر من ذلك: ” هذه هي المرحلة الثانية للثورة والبرلمان القادم ” .