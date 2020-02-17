وصلة سخرية من الفنان محمد رمضان

القاهرة(صدى):

سخر النجم المصري أحمد فهمي، من مواطنه محمد رمضان بسبب واقعة إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر مدى الحياة وسحب رخصة القيادة منه، عقب ظهوره مع رمضان من داخل قمرة قيادة الطائرة.

وعلق أحمد فهمي على أحد المنشورات على موقع “فيس بوك” الذى جاء فيه صورة محمد رمضان بالمستشفى مع تعليقه عليها الذي استفز كثير من المتابعين: ” الدكتور اللي صورني وقفوه مدى الحياة “، ليعلق أحمد فهمي ساخرًا: ” الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا إيه “، وذلك في انتقاد واضح منه علي تصرف محمد رمضان.

وواصل أحمد فهمي سخريته من محمد رمضان؛ حينما رد على متابع قال: ” تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنة”، ليعلق فهمى عليه قائلاً: ” لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللى وشريهان لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت “، ليرد عليه المتابع: “بس لو عملها حقيقى حيبقى أمبر وان ” في إشارة منهما إلى محمد رمضان.