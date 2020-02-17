الهلال يكلل جهود عبدالله المعيوف

نواف السالم(صدى):

ساهم الحارس الدولي عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2019، كما ظهر بشكل بارع وأداءً رائعًا خلال الفترة الأخيرة.

وكللت إدارة الهلال، جهود المعيوف واستجابت لطلباته بتجديد عقده مع تحسين بنود التعاقد، بسبب المجهودات الخرافية التي قدمها المعيوف، وهي المكافأة التي استحقها الحارس بعد طول انتظار.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي حسن عبدالقادر: ” لا يوجد في نادي الهلال الآن من يستحق التجديد أكثر من عبدالله المعيوف، بسبب ما قدمه مع الأزرق بالفترة الأخيرة.. المعيوف تحمل مسؤولية حماية عرين الهلال، في وقت استغنى فيه الزعيم عن الحارس العُماني علي الحبسي، وساهم كذلك في تتويج الهلال بالآسيوية والحصول على المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية ” .

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالله المعيوف سجل هدفًا لنادي الهلال في شباك الرائد، في مباراة انتهت بفوز الهلال بثلاثية لهدف، ليكون ثالث حارس في تاريخ دوري المحترفين يُسجل من ركلة جزاء.