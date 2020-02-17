وافدان يبتزان مواطنة بنشر صور ومقاطع لها ولأسرتها بعد سرقة هاتفها

أبوظبي(صدى):

عاقبت محكمة دبي الابتدائية، شابين عربيين بالسجن لمدة ثلاث سنوات والترحيل وغرامة مالية قدرها 23 ألف درهم؛ لمحاولة ابتزاز طالبة سعودية بعد سرقة هاتفها الجوال.

وكان المتهمان تمكنا من نقل صور ومقاطع فيديو للفتاة ولأسرتها، من هاتفها عقب سرقته، وهددا الفتاة بنشرهما في حال لم تدفع لهما مبلغ 2000 درهم.

وتمكن رجال شرطة دبي من إلقاء القبض على أحد المتهميْن، ما دفع المتهم الثاني لتهديد الفتاة بصور ومقاطع إن لم تتنازل عن شكواها وإطلاق سراح صديقه.