  • الإثنين 17

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. وفاة طفلة تبلغ 8 سنوات بالشيخوخة المبكرة

وفاة طفلة تبلغ 8 سنوات بالشيخوخة المبكرة

وفاة طفلة تبلغ 8 سنوات بالشيخوخة المبكرة
كييف(صدى):

توفيت الطفلة الأوكرانية آنا ساكيدون، البالغة من العمر 8 سنوات، كأصغر حالة تموت بـ”الشيخوخة المبكرة”، بسبب تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدمها في السن “فسيولوجيا”.

وعاشت آنا ٨ سنوات، تعاني مرضا وراثيا نادرا يعرف علميا باسم “بروغيريا”، فيبدو عليها وكأنها ٨٠ عاما، وهو مرض يعاني منه 160 شخصا فقط حول العالم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 93644 ] نشر منذ 30 دقيقة

سبحان الله العظيم الحي الدايم الذي لايموت ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *