وفاة طفلة تبلغ 8 سنوات بالشيخوخة المبكرة
توفيت الطفلة الأوكرانية آنا ساكيدون، البالغة من العمر 8 سنوات، كأصغر حالة تموت بـ”الشيخوخة المبكرة”، بسبب تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدمها في السن “فسيولوجيا”.
وعاشت آنا ٨ سنوات، تعاني مرضا وراثيا نادرا يعرف علميا باسم “بروغيريا”، فيبدو عليها وكأنها ٨٠ عاما، وهو مرض يعاني منه 160 شخصا فقط حول العالم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93644 ] نشر منذ 30 دقيقة
سبحان الله العظيم الحي الدايم الذي لايموت ..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 8 دقائق
سبحان الله العظيم