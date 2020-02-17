وفاة طفلة تبلغ 8 سنوات بالشيخوخة المبكرة

كييف(صدى):

توفيت الطفلة الأوكرانية آنا ساكيدون، البالغة من العمر 8 سنوات، كأصغر حالة تموت بـ”الشيخوخة المبكرة”، بسبب تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدمها في السن “فسيولوجيا”.

وعاشت آنا ٨ سنوات، تعاني مرضا وراثيا نادرا يعرف علميا باسم “بروغيريا”، فيبدو عليها وكأنها ٨٠ عاما، وهو مرض يعاني منه 160 شخصا فقط حول العالم.