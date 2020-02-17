بالفيديو.. جيوفينكو: نريد الفوز بكل المباريات لحصد الألقاب
أكد الإيطالي سباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب نادي الهلال، أن الفريق يسعى إلى الفوز في جميع مبارياته المحلية والآسيوية لحصد جميع الألقاب.
وأوضح جيوفينكو، في تصريحات خاصة لبرنامج ” الدوري مع وليد ” على فضائية SBC، قبل مواجهة شباب أهلي دبي، اليوم الاثنين: ” هدفنا هو الفوز بكل مباراة نلعبها من أجل إسعاد جماهيرنا ” .
وتابع: ” لدينا العديد من المباريات الصعبة لكننا نريد تحقيق الفوز في كل مباراة من أجل تحقيق الألقاب “؛ مضيفًا: ” شباب الأهلي دبي يريد تعويض خسارته في الجولة الأولى، لكننا مستعدون لهذه المواجهة ويجب تحقيق الفوز ” .
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