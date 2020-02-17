بالفيديو.. جيوفينكو: نريد الفوز بكل المباريات لحصد الألقاب

ماجد محمد(صدى):

أكد الإيطالي سباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب نادي الهلال، أن الفريق يسعى إلى الفوز في جميع مبارياته المحلية والآسيوية لحصد جميع الألقاب.

وأوضح جيوفينكو، في تصريحات خاصة لبرنامج ” الدوري مع وليد ” على فضائية SBC، قبل مواجهة شباب أهلي دبي، اليوم الاثنين: ” هدفنا هو الفوز بكل مباراة نلعبها من أجل إسعاد جماهيرنا ” .

وتابع: ” لدينا العديد من المباريات الصعبة لكننا نريد تحقيق الفوز في كل مباراة من أجل تحقيق الألقاب “؛ مضيفًا: ” شباب الأهلي دبي يريد تعويض خسارته في الجولة الأولى، لكننا مستعدون لهذه المواجهة ويجب تحقيق الفوز ” .