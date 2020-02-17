ريما بنت بندر: العلاقات مع أمريكا باقية رغم اختلاف الثقافة والعادات

واشنطن(صدى):

شددت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، على أن العلاقات السعودية الأمريكية، مستمرة وستبقى مستمرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وأشارت الأميرة ريما إلى اللحظة التاريخية للقاء الملك المؤسس والرئيس روزفلت، مؤكدة أن البلدين ومنذ ذلك الحين جمعتهما مبادئ مشتركة رغم بُعد المسافة واختلاف الثقافة والعادات بينهما.

وقالت: رغم التغيرات التي طرأت على النظام الدولي، فإن الوقائع التاريخية أثبتت أن المملكة هي الشريك الأوثق للولايات المتحدة في المنطقة.