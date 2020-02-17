استشاري يضع نفسه في ورطة بعد الإعلان عن عمليات مجانية

علي القحطاني(صدى):

وضع استشاري في مجال السمنة، نفسه في ورطة، بعد الإعلان عبر حسابه بموقع «تويتر»، عن تنازله من قيمة حصته في العيادات الخاصة للسمنة.

واتهم المستشار القانوني علي آل حطاب، الاستشاري بالترويج لنفسه عن طريق تخفيض أسعار عمليات السمنة للمحتاجين.

وأكد آل حطاب أنه لديه حكما نهائيا، ضد الاستشاري نفسه، صادرا من اللجنة الطبية الشرعية في قضية عرفت «بضحية التكميم»، مستنكرا تغليف المصلحة الربحية بغلاف العمل الخيري.