طفل يحاول اغتصاب أمه!

القاهرة(صدى):

شهدت محكمة مصرية واقعة غريبة من نوعها، حيث اتهمت أم ابنها، بهتك عرضها.

وأكدت الأم في المحكمة، أن ابنها ذو الـ 17 عامًا، تحرش بها أكثر من مرة، مشيرة إلى أنه يشاهد الأفلام الإباحية باستمرار.

وكانت التحريات قد بينت أن المتهم حاول هتك عرض والدته ومواقعتها بغير رضاها، وحسر عنها ملابسها، وجثم فوقها وخنق عنقها بيده، وحاول اغتصابها.