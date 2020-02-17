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الإطاحة بشابين استعرضا تعاطيهما الحشيش في جدة

الإطاحة بشابين استعرضا تعاطيهما الحشيش في جدة
نايف السالم(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، في الإطاحة بشابين ظهرا في مقطع فيديو متداول، يستعرضان بتعاطيهم الحشيش داخل مركبة.

ورصدت الأجهزة الأمنية المقطع، الذي استعرض فيه الشابان امتلاكهما الحشيش، وملاحقة مركبة أمنية وتصويرها.

وكان الشابان قد تعمدا تصوير دوريتين أمنيتين كانتا متوقفتين بجوار أحد المجمعات التجارية غربي المحافظة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 4 دقائق

اللهم عليك بمن يبيع ويروج لها اللهم افضحه وانتقم منه يا خير منتقم يدهورون الشباب والله السيف قليله في حقهم

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 4 دقائق

اللهم عليك بمن يبيع ويروج لها اللهم افضحه وانتقم منه يا خير منتقم يدهورون الشباب والله السيف قليله في حقهم

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