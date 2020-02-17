قاض يعيد أرضًا تم تثمينها بالملايين لأيتام بعدما اشتراها بـ 250 ألف: «هم أحق»

علي العنزي(صدى):

في موقف نبيل، أعاد الشيخ بدر بن محمد السلطان القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، أرضًا زراعية، كان قد اشتراها من أيتام.

وتفصيلا، اشترى القاضي الأرض الزراعية بقيمة 250 الف ريال من أيتام، وبعد عدة أيام تم تثمينها له بأكثر من 9 مليون ريال لتنفيذ طريق.

وقام الشيخ بدر بن محمد السلطان بإرجاع الأرض للأيتام وهو يقول: «هم أحق مني بالتثمين».