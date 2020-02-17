قاض يعيد أرضًا تم تثمينها بالملايين لأيتام بعدما اشتراها بـ 250 ألف: «هم أحق»
في موقف نبيل، أعاد الشيخ بدر بن محمد السلطان القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، أرضًا زراعية، كان قد اشتراها من أيتام.
وتفصيلا، اشترى القاضي الأرض الزراعية بقيمة 250 الف ريال من أيتام، وبعد عدة أيام تم تثمينها له بأكثر من 9 مليون ريال لتنفيذ طريق.
وقام الشيخ بدر بن محمد السلطان بإرجاع الأرض للأيتام وهو يقول: «هم أحق مني بالتثمين».
منطق[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 15 دقيقة
جزاك الله خير
عن سهل بن سعد، قال: رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا))، وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرَّج بينهما شيئًا؛ أخرجه البخاري، رقْم 4892.
مغرد[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 11 دقيقة
جزاك الله خير لك الاجر عند الله