حبس زوج عرض زوجته للجنس الجماعي عبر «فيس بوك»

القاهرة(صدى):

أطاحت الشرطة المصرية، بشخص عرض زوجته للجنس الجماعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تلقت بلاغا بعرض عاطل زوجته، لممارسة الجنس الجماعي مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

وتمكن ضباط مباحث آداب السياحة من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقرت الزوجة بأن زوجها مدمن، يقوم باصطياد راغبي المتعة الحرام من مواقع الانترنت على أن يشاركهم الجنس الجماعي معها.

وأمرت النياية العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.