شاهد .. مشجعون يرمون مقاعد ويهتفون بأصوات القردة ضد لاعب

وكالات(صدى):

شهدت مباراة بورتو أمام فيتوريا في الدوري البرتغالي أحداث مؤسفة ارتكابها مشجعي فيتوريا ضد موسى ماريغا مهاجم بورتو بعد إحرازه هدف لصالح فريقه.

وقلد المشجعين أصوات القردة مرددين هتافات عنصرية ضد اللاعب، كما قاموا بقذف مقاعد فى المعلب، الأمر الذى أثار غضب اللاعب ، وحاول الخروج من الملعب ألا أن أعضاء فريقه قاموا بتهدئته إلى أن عاد إلى الملعب مرة أخرى وأكمل المباراة.

الجدير بالذكر أن ماريغا كان لاعب سابق بفريق فيتوريا .