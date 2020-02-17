شاهد .. مشجعون يرمون مقاعد ويهتفون بأصوات القردة ضد لاعب
- شهدت مباراة بورتو أمام فيتوريا في الدوري البرتغالي أحداث مؤسفة ارتكابها مشجعي فيتوريا ضد موسى ماريغا مهاجم بورتو بعد إحرازه هدف لصالح فريقه.
وقلد المشجعين أصوات القردة مرددين هتافات عنصرية ضد اللاعب، كما قاموا بقذف مقاعد فى المعلب، الأمر الذى أثار غضب اللاعب ، وحاول الخروج من الملعب ألا أن أعضاء فريقه قاموا بتهدئته إلى أن عاد إلى الملعب مرة أخرى وأكمل المباراة.
الجدير بالذكر أن ماريغا كان لاعب سابق بفريق فيتوريا .
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 20 دقيقة
العنصرية منتنة ..
من منا اختار لونه أو شكله أو جنسه ؟
بل من منا من اختار أبوه وأمه؟!
فلماذا نقلد الشطان الذي سن هذه العنصرية حين قال: { أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} سورة الأعراف
ولماذا لا نطيع الله حين قال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} سورة الحجرات