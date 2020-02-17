بالفيديو.. مقدمة «ذا فويس كيدز» تعلن عن قرار صادم

القاهرة(صدى):

أعلنت الإعلامية ناردين فرج مقدمة ”ذا فويس كيدز”، عن نيتها عدم الاستمرار في تقديم حلقات البرنامج.

وقالت في مقطع فيديو إن مقدمة أخرى ستحل مكانها في آخر حلقتين من البرنامج، رافضة الدخول في تفاصيل قرارها المفاجئ.

وأضافت: ”إعلان مهم، أنا فضلت إنكم تعرفوا مني أنا، مش هكون موجودة في آخر حلقتين من ذا ‏فويس كيدز، آخر حلقة ليا هي اللي جاية، بتمنى التوفيق لكل العاملين في الموسم الثالث، أنا بجد بحبكم ومش هنسى الذكريات الحلوة ‏اللي قضيناها مع بعض“. ‏

وتابعت أن ”القناة هي بيتها الثاني وعملت معها 7 سنوات وهي ليست شاشة بالنسبة لها بل كيان، الكثير من المعارف“.