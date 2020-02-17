منع محمد رمضان من إقامة حفلات نهائيًا

القاهرة(صدى):

أصدر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، قرارًا بمنع الفنان محمد رمضان من إقامة الحفلات نهائيا.

كما أصدر هاني شاكر قرار بعدم إعطاء رمضان تصريحات من النقابة، وذلك بعد مخالفة القواعد والشروط التي وضعها له.

وقال شاكر في تصريحات تلفزيونية، إن رمضان ”لم يعر اهتماما للنقابة، حيث لم يتم إعطاؤه تصريحا خاصا بآخر حفلة قدمها“.

وأضاف: “لو غنى كويس مش هينجح، لكن لما يغني للخمرة والحشيش والمخدرات فذلك ما يلفت نظر الناس”.، لافتا كذلك إلى أن الملابس التي يرتديها محمد رمضان ”غير لائقة في الحفلات ولا تمثل النجاح“.