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    فبراير

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  3. خطورة وضع الماء لوحده لتسخينه في الماكرويف

خطورة وضع الماء لوحده لتسخينه في الماكرويف




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