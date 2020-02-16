الخطوط الإسرائيلية تبدأ في عبور أجواء السودان

وكالات(صدى):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تعبر أجواء السودان.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين، أن“الممر الجوي الجديد يعد نتيجة للاجتماع المهم الذي عقده مع عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني“.

وأعلنت الخرطوم في الخامس من فبراير، أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.