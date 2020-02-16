بالفيديو.. فائزة بجائزة الأولمبياد: متابعتي لـ «موهبة» دفعتني للمشاركة في «إبداع»

عادل الحربي(صدى):

تحدثت لانا العباسي فائزة بجائزة الأولمبياد الوطني للموهبة والإبداع، عن تجربتها ودوافع مشاركتها في إبداع.

قالت العباسي خلال حوارها في برنامج”يا هلا”:”متابعة حساب موهبة على تويتر ألهمني، وكان دافعا كبيرا لانضمامي للمؤسسة”.

ولفتت العباسي:” قررت أعيش تجارب وخبرات ونجاحات المشاركين في الدورات السابقة من أولمبياد الإبداع الوطني”، موضحة:” مشروعي في إبداع عبارة عن حساب لعدد الجسيمات الداخلية التي تبني هيكل البروتون”.