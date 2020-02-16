بالفيديو والصور.. يوفنتوس يفوز على بريشيا ويتصدر الكالتشيو الإيطالي

وكالات(صدى):

فاز يوفنتوس على ضيفه بريشيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وأحرز هدفي “السيدة العجوز” كل من الأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرو في الدقيقتين 38 و75 على التوالي.

ولعب بريشيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 عقب طرد لاعبه الفرنسي فلوريان أيي لنيله الإنذار الثاني.

رفع فوز يوفنتوس رصيده إلى 57 نقطة، وانتزع صدارة “الكالتشيو” مؤقتا من إنتر ميلان، بانتظار مباراة الأخير أمام مضيفه لاتسيو في وقت لاحق اليوم.