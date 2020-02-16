القصبي لأمين عسير: أثمن عملكم الدؤوب في اكمال متطلبات أرض المدينة الصناعية الكبرى

محمد بن طحيطح(صدى):

عبر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، عن شكره وامتنانه لأمين منطقة عسير ومنسوبي الأمانة على الجهود التي بذلت ، والعمل الدؤوب نحو اكمال متطلبات وإجراءات تخصيص قطعة أرض مشروع المدينة الصناعية الكبرى في منطقة عسير.

وقال الوزير في خطاب شكر لأمين المنطقة ( أثمن جهودكم الطيية وعملكم المتواصل وتذليل كافة الصعوبات وتجاوز التحديات)

كما قدم وزير الشؤون البلدية والقروية شكره وامتنانه، لكافة منسوبي الأمانة على تعاونهم التام وعملهم المتميز في إطار جماعي لإنجاز المشروع الكبير الذي يسهم في تقدم وتنمية المنطقة.

يُشار إلى أن المدينة الصناعية الجديدة، والتي ستحمل اسم المدينة الصناعية الثانية تقع بمركز الحفائر بمحافظة خميس مشيط على مسافة 60 كيلومترا من مطار أبها الدولي بمساحة تقدر بنحو بـ17.300.583 متر مربع، و يبعد موقعه 10 كيلو مترا عن طريق خميس مشيط ، الرياض .

من جهته أعرب الدكتور وليد الحميدي، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية على دعمه المستمر لأمانة المنطقة، مشيراً إلى أن ما عبّر عنه معاليه يُشكل حافزاً لمنسوبي الأمانة كافة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات ورؤية ولاة الأمر.