سياسة أردوغان المجحفة تدفع الأتراك للانتحار

أنقرة(صدى):

أشارت إحصائية جديدة إلي تزايد حالات الانتحار في تركيا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.

ودفعت سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المجحفة من بطالة وفقر الأتراك علي الانتحار لعدم قدرتهم علي دفع الديون المتراكمة عليهم.

وتضمنت حالات الانتحار رجل ثلاثيني انتحر بعدما وجد نفسه عاجزا عن دفع الديون المتراكمة عليه، بينما آخر يعمل سائقا انتحر شنقا داخل شاحنة في قونية، بعدما دخل في حالة اكتئاب حادة.

ومن بين حالات الانتحار أيضا رجل انتحر بعدما أشعل النار في نفسه أمام مؤسسة حكومية وهو يشكو عجزه عن إطعام أبنائه.