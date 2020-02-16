شاهد .. الربيش يوضح العقوبات المفروضة على المُتسببين في الحوادث المرورية

علي القحطاني(صدى):

أوضح المحامي والمستشار القانوني، الدكتور مساعد الربيش، العقوبات التى نصت عليها الأنظمة على المتسببين في الحوادث المرورية.

وقال إن من أتلف شخص أو جزء منه يكون عليه حق عام، ويحال للنيابة اذا كان الشخص هو المتسبب في الحادث، على أن يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد عن أربعة أعوام، بجانب غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

وأضاف أنه في حال كان الشخص المصاب تم شفائه خلال 15 يوما، فأن قائد المركبة سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال