«شمس المعارف» في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بجدة

جدة(صدى):

اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يطلق دورته الأولى في مارس “آذار” القادم في جدة الفيلم الروائي (شمس المعارف) للعرض في الافتتاح.

وجاء الفيلم من إخراج فارس قدس وبطولة صهيب قدس، حيث تناول تأثير الإنترنت على الشباب بالمملكة لعام 2010 من خلال قصة الطالب حسام الذي يوشك على الانتهاء من المرحلة الثانوية، لكنه يجد نفسه مهتما بصناعة المحتوى على الإنترنت، ويهمل دراسته لإنتاج فيلم رعب دون ميزانية.

وتقام الدورة التأسيسية للمهرجان المستقل في الفترة من 12 إلى 21 مارس آذار في جدة تحت شعار (تغيير السيناريو).